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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشفي السر.. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

‏طريقة عمل البطاطس
‏طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

تعد البطاطس المقرمشة من الوجبات التى يفضلها جميع الأطفال، ولذلك نقدم لكِ سر البطاطس المقلية المقرمشة للشيف نجلاء الشرشابي :

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المكونات لعمل البطاطس المقلية المقرمشة

 

3 حبات بطاطس متوسطة
خل
‏ ماء
‏ نشا الذرة
‏ زيت الطهي


‏طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة:
 

‏ 1. قطّعي البطاطس إلى شرائح ثم إلى أعواد رفيعة.

‏ 2. ضعيهم في وعاء.

‏ 3. أضيفي القليل من الخل عليهم.

‏ 4. أضيفي الماء وغطي القدر واتركيه لمدة عشر دقائق.

‏ 5. جففي البطاطس بقطعة قماش.

‏ 6. انقلي البطاطس إلى وعاء وأضيفي إليها نشا الذرة واخلطيها بيديك.

‏ 7. سخني المقلاة وأضيفي الزيت، وعندما يسخن الزيت اقلي البطاطس.

‏ 8. ضعيها في طبق وتقدم مقرمشة ورائعة.
 

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