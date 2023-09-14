اكتشفي السر.. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

تعد البطاطس المقرمشة من الوجبات التى يفضلها جميع الأطفال، ولذلك نقدم لكِ سر البطاطس المقلية المقرمشة للشيف نجلاء الشرشابي :



المكونات لعمل البطاطس المقلية المقرمشة

3 حبات بطاطس متوسطة

خل

‏ ماء

‏ نشا الذرة

‏ زيت الطهي

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‏طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة:



‏ 1. قطّعي البطاطس إلى شرائح ثم إلى أعواد رفيعة.

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‏ 2. ضعيهم في وعاء.

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‏ 3. أضيفي القليل من الخل عليهم.

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‏ 4. أضيفي الماء وغطي القدر واتركيه لمدة عشر دقائق.

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‏ 5. جففي البطاطس بقطعة قماش.

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‏ 6. انقلي البطاطس إلى وعاء وأضيفي إليها نشا الذرة واخلطيها بيديك.

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‏ 7. سخني المقلاة وأضيفي الزيت، وعندما يسخن الزيت اقلي البطاطس.

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‏ 8. ضعيها في طبق وتقدم مقرمشة ورائعة.

