اكتشفي السر.. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة

تعد البطاطس المقرمشة من الوجبات التى يفضلها جميع الأطفال، ولذلك نقدم لكِ سر البطاطس المقلية المقرمشة للشيف نجلاء الشرشابي :
المكونات لعمل البطاطس المقلية المقرمشة
3 حبات بطاطس متوسطة
خل
ماء
نشا الذرة
زيت الطهي
طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة:
1. قطّعي البطاطس إلى شرائح ثم إلى أعواد رفيعة.
2. ضعيهم في وعاء.
3. أضيفي القليل من الخل عليهم.
4. أضيفي الماء وغطي القدر واتركيه لمدة عشر دقائق.
5. جففي البطاطس بقطعة قماش.
6. انقلي البطاطس إلى وعاء وأضيفي إليها نشا الذرة واخلطيها بيديك.
7. سخني المقلاة وأضيفي الزيت، وعندما يسخن الزيت اقلي البطاطس.
8. ضعيها في طبق وتقدم مقرمشة ورائعة.