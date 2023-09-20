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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت| انخفاض سعر برميل النفط 6 سنتات ليبلغ 98 دولاراً.. طقس حار ورياح متقلبة اليوم

صحف الكويت
صحف الكويت

تناولت صحف الكويت، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الكويتي والعربي.

صحيفة البيان

توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن يسود طقس حار لنهار اليوم الأربعاء، والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 43 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.

وفي خبر آخر، يغادر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، اليوم الأربعاء، متوجها الى الصين تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج للقائه ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانجشو.

وتستهدف الزيارة الرسمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين.

وتتسم العلاقات الكويتية - الصينية بطبيعة خاصة، إذ تعد الكويت أول بلد خليجي يقيم علاقات ديبلوماسية كاملة مع الصين منذ عام 1971، وهي علاقات آخذة في التطور وتتصف ببعد إستراتيجي يخدم رؤية الكويت التنموية من جهة وتطلعات الصين الاستشرافية من جهة أخرى.

وكانت الكويت اول دولة عربية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» وحرصت على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة، لاسيما مع طرح رؤيتها التنموية الإستراتيجية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الى تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع إستراتيجية مبادرة الحزام والطريق.

الكويت .. هجوم إلكتروني واسع يضرب وزارة المالية

صحيفة القبس

أكدت وزارة المالية الكويتية أن الدولة تتجه، في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع التأكيد على الجهات الحكومية ذات الصلة في حال تسعير خدماتها توفير الأداة القانونية المناسبة لفرض الرسوم.

وقالت الوزارة في رد على سؤال النائب مهلهل المضف: «إن النية تتجه إلى إعادة النظر في الرسوم الحالية»، مشيرة إلى أن «برنامج عمل الحكومة يتضمن المحور الأول منه استقرار المالية العامة، ويتضمن برنامجاً لزيادة وتنويع إيرادات الدولة، بهدف إصلاح هيكل المالية العامة».

وأضافت المالية الكويتية أن الوزارة قامت بتوجيه جميع الجهات الحكومية لدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة من قبلها، كل جهة وفق قوانين إنشائها وبما لا يتعارض مع القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وتابعت: «تعكف وزارة المالية حالياً على إعادة النظر بالقرار الوزاري 40 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بالخدمات بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات».

على صعيد آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العجز الاكتواري الذي تعانيه المؤسسة يعد مانعاً واقعياً لتوزيع جزء من أرباح المؤسسة على المتقاعدين.

وفي خبر آخر، أفادت صحيفة القبس الكويتية أن وزارة الصحة الكويتية أغلقت 14 عيادة طبية خلال ثلاثة أيام، بسبب مخالفتها اللوائح والقرارات المعمول بها داخل المرافق والعيادات في القطاع الطبي الخاص.

وأضافت الصحيفة أن هناك عدداً من الشكاوى على تلك العيادات، الأمر الذي استرعى اهتمام ومتابعة وزير الصحة د. أحمد العوضي، مبينة أن المخالفات تتعلق بوجود أشخاص غير متخصصين يعملون فيها، علاوة على عدم وجود التراخيص الصحية اللازمة من الجهات المعنية، مؤكدة حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الذين يترددون على العيادات.

وزادت، أن إغلاق تلك العيادات جاء خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، منوهة الى أن الحملات التفتيشية ستتواصل ولن تتوقف، حيث ستكون هناك حملة أخرى على المرافق الطبية في القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في المرافق والعيادات بالقطاع الطبي، بينها عدم مخالفة اللوائح التنظيمية لمزاولة المهن الطبية والمعاونة، حيث يجب الحصول على الرخص قبل العمل في العيادات والمراكز الطبية.

صحيفة الراي

وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) اتفاقية شراكة مع (بي جي إنترناشيونال ليمتد) التابعة لشركة (شل) تحصل بموجبها (كوفبيك - مصر) على حصة عاملة بنسبة 40 في المئة من (قطاع 3 دلتا النيل) شمال شرق العامرية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لـ(كوفبيك) محمد الحيمر في بيان «يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040».

وأوضح الحيمر أن هذه الشراكة الجديدة في (قطاع 3 دلتا النيل) ستمكن (كوفبيك) من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر.

وأشار إلى أن (كوفبيك) تتواجد مسبقا في هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال (رأس كنايس) البحري في البحر الأبيض المتوسط عام 2020.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة (شل) مصر المهندس خالد قاسم عن سعادته بالشراكة الجديدة في (قطاع 3 دلتا النيل) والتي «ستمكننا من الاستفادة من الخبرات المشتركة».

وفي خبر آخر، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6 سنتات ليبلغ 98 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 98.06 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات لتبلغ 94.34 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا لتبلغ 91.20 دولار.

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