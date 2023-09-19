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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرد تاريخي مليء بالمغالطات.. خارجية الكويت تستنكر حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية

الكويت والعراق
الكويت والعراق

استنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بأشد العبارات الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله).

ووفق وكالة الأنباء الكويتية كونا؛ فقد قال وزير الخارجية “نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق”.

وأضاف “نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت”.

كما أشار إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.

وابان الشيخ سالم الصباح أنه شارك كذلك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن حيث أسفر الاجتماع عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية (خور عبدالله).

وفي الختام أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

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