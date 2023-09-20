مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

خلال الأيام القليلة الماضية، شغل الفنان الشاب فادي خفاجة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد خروجه في بث مباشر على تطبيق "تيك توك" وهو منهار يشكو من قلّة فرص العمل في الفن، وهو ما اضطره للدخول في عالم الـ"تيك توك" للحصول على هدايا وأموال.

هجوم كبير على فادي خفاجة



وبعد هجوم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عليه بسبب فيديو له تضمّن ألفاظاً خادشة للحياء، خرج فادي في فيديو آخر على "تيك توك" معتذراً بقوله: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.

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