حرب عالمية ثالثة| باحث في الشؤون الروسية: تصريحات الرئيس الأوكراني جنونية وهستيرية

‏قال محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي هي تصريحات جنونية وهيستيرية، وذلك بعد مطالبته بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى، وأن بلاده ستتعرض لخطر كبير؛ حال عدم إمداده بهذه الصواريخ.

‏وأضاف، ‏خلال لقاء له عبر تطبيق “زووم”، مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يعني احتمالية التدخل المباشر من الولايات المتحدة، واحتمال حدوث حرب عالمية ثالثة، والمخرج الوحيد لأوكرانيا؛ هو تورط الغرب في هذه الحرب، وحدوث صراع مباشر مع روسيا.

وأكد الباحث في الشئون الروسية، أن الصواريخ بعيدة المدى، تحتاج إلى توجيهات، ومنصة إطلاق؛ لذلك سيكون هناك مختصين أمريكيين، ومن حلف الناتو؛ لإطلاق هذه الصواريخ إلى العمق الروسي، لذلك، فالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تبتعدان عن إرسال صواريخ بعيدة المدى؛ حتى لا تكون طرفا في هذا الصراع.