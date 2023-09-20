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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الدقهلية.. أنشطة توعوية بمكتبة مصر العامة

ندوه للتوعيه
ندوه للتوعيه

قدمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عدد من الأنشطة التوعوية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

 

 وذلك ضمن فعاليات اليوم الترفيهي الشهري الذي تقيمه المكتبة لكل أفراد العائلة تحت عنوان "يوم العيلة"؛ حيث نظمت الشركة ورشة تلوين، ولعبة السلم والثعبان  للأطفال بالاستعانة برسومات توعوية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، والسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي، بالإضافة لتقديم ندوة للتأكيد على تلك المفاهيم.

 

كذلك  تم توضيح سبل التواصل والشكاوى للشركة من خلال رقم الخط الساخن 125

 كما حرصت الشركة على توزيع الهدايا العينية على الأطفال المشاركين في نهاية الفعاليات.

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