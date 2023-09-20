هيروين وهيدرو.. القبض على تاجر مخدرات بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير) ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش– طلقات نارية – مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .