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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 كيلو حشيش.. سقوط 4 عناصر إجرامية بالمنوفية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط ( 4 عاطلين ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش– فرد خرطوش - طلقات نارية – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبالغ مالية).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع . 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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