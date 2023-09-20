4 كيلو حشيش.. سقوط 4 عناصر إجرامية بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط ( 4 عاطلين ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش– فرد خرطوش - طلقات نارية – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبالغ مالية).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.