بينهم موظف ومندوب صيدلى.. القبض على 3 أشخاص يروجون العقاقير المخدرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

أسفرت الجهود عن ضبط (موظف) بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، وبحوزته (400 قرص مخدر).

كما تم ضبط (حاصل على دبلوم) بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، وبحوزته (372 أمبول مخدر).

وتم ضبط (مندوب صيدلى) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزته (180 قرص مخدر).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.