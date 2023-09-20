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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

16 قضية مخدرات و33 أسلحة نارية.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

الاسلحة
الاسلحة

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان، دمياط، أسيوط”، حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدري "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ (682) حكما قضائيا متنوعا.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

وفي مديرية أمن أسيوط تم ضبط (33) قضية سلاح ناري.. ضُبط خلالها (15 بندقية آلية– 17 بندقية خرطوش- 19 فردا محلي الصنع- عدد من الطلقات) بحوزة 33 متهما لـ 18 منهم معلومات جنائية.

كما ضُبط خلال الحملة أيضا، (7) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,585 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (273) حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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