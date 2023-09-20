بوستر فيلم وحشتيني لـ نادين لبكي | شاهد

نشر المخرج تامر روجلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بوستر فيلمه الجديد “وحشتيني”، والمقرر أن ينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج- ذو الأصول السكندرية- حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي، في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلى مسقط رأسها، مدينة الإسكندرية، حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة- وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان»- أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت، حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل 20 عاما، وخلال رحـلـة الـعـودة؛ تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

فيلم وحشتيني يشارك في بطولته كلا من الفنانة والمخرجة نادين لبكي، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم رحلة ما يعرف بالـ Road Trip تم تصويره بين مصر وسـويـسـرا، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين منهم سلوي عثمان و هاني عادل، وإنعام سالوسة.