عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوستر فيلم وحشتيني لـ نادين لبكي | شاهد

نادين لبكي
نادين لبكي

نشر المخرج تامر روجلي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بوستر فيلمه الجديد “وحشتيني”، والمقرر أن ينافس في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي. 

الفيلم رحلة يرصد فيها المخرج- ذو الأصول السكندرية- حياة الطبيبة النفسية «سو» التي تقدم دورها النجمة نادين لبكي، في رحلة العودة مـن سـويـسـرا إلى مسقط رأسها، مدينة الإسكندرية، حيث تقضى والدتها ذات الأصول العريقة- وتجسدها النجمة العالمية «فاني أردان»- أيامها الأخيرة وهي على فراش الموت، حيث تركتها ابنتها «سو» وهـاجـرت إلـى سـويـسـرا قـبـل 20 عاما، وخلال رحـلـة الـعـودة؛ تستعيد «سو» ذكـريـاتـهـا عـن مـصـر والـنـيـل والإسكندرية.

بعد اختياره بالقاهرة السينمائي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم وحشتيني

باب الحديد والمومياء وسهر الليالي.. أفلام مصرية رشحت للأوسكار قبل «فوي فوي»

فيلم وحشتيني يشارك في بطولته كلا من الفنانة والمخرجة نادين لبكي، والقديرة الفرنسية الشهيرة فاني أردان.

الفيلم رحلة ما يعرف بالـ Road Trip تم تصويره بين مصر وسـويـسـرا، ومن المنتظر أن يشارك بأحد المهرجانات العالمية، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين المصريين منهم  سلوي عثمان و هاني عادل، وإنعام سالوسة.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي سهر الليالي تامر روجلي هاني عادل المخرجة نادين لبكى القاهرة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

ترشيحاتنا

الوزراء يعتمد توصيات اللجنة الهندسية بشأن الإسناد بالأمر المباشر لـ65 شركة

الحكومة توافق على تشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

الإمام الأكبر: الأزهر لن ينسى التَّاريخ القاسي الذي مرَّت به البوسنة والهرسك

شاهد.. التجهيزات النهائية لقاعة مؤتمرات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية

رئيس فيفا: خلق فرص في اقتصاد ملابس الكرة للدول الإفريقية المنتجة للقطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يحميك من الإصابة بأمراض القلب التاجية.. تعرف عليه

سحبت 7 أشخاص للبحر.. لحظات اقتحام أمواج عاتية مطعما بجنوب أفريقيا| شاهد

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

فيديو

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ