أجنبي يعتدي على زوجته وينهي حياة شقيقتها بسبب خلافات بينهم

شهدت منطقة عابدين جريمة قتل بشعة عندما طعن أجنبي زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة الأخيرة تم ضبط المتهم .

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص أمكن السيطرة عليـــه وضبطه وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته سلاح أبيض "سكين".

وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته (مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجســـم) حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.