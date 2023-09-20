لدفع عجلة العمل.. محافظ الجيزة يعتمد حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتى تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدد من القيادات، وذلك لضخ دماء جديدة ودفع عجلة العمل.

وقال محافظ الجيزة إن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم، وللارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام.

وضمت الحركة التى اعتمدها محافظ الجيزة بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، 43 قيادة

وشملت الحركة تكليف كل من سهير عبد الرحمن وقاد وهبة مديراً لإدارة شمال الجيزة التعليمية، ومحمد خضرى بدر عبد البر وكيلاً للإدارة، ومحمد فايز عباس عبد الرحيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية، وسهام كمال أحمد عطوة وكيلاً للإدارة، وعاطف محمد إبراهيم عبد السلام مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وخالد حسن عباس حسين وكيلاً للإدارة، وخالد عبد السلام بكر عبد العال الجبالى وكيلاً لإدارة الوراق التعليمية، ومحمد محمود إبراهيم عزوز وكيلاً لإدارة أطفيح التعليمية، وأمل حنفى محمود عثمان وكيلاً لإدارة أبو النمرس التعليمية، وخالد عبد العزيز عبد العال البحيرى مديراً لإدارة البدرشين التعليمية، وأيمن عبد الرحيم محمد رشوان وكيلاً للإدارة، وهانى طلعت عبدالعزيز محمد وكيلاً لإدارة العياط التعليمية، وهيام حمدى لطفى وكيلاً لإدارة الشيخ زايد التعليمية، وأسامة نوح رياض على مديراً لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وآمال على محمد على وكيلاً للإدارة، وسحر مصطفى سليم محمد دلتسيير أعمال مدير عام الشئون التنفيذية.

كما شمل القرار تجديد تكليف كل من عبد المقصود السعيد إبراهيم مديراً لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وهالة كمال عباس محمد مديراً لإدارة الدقى التعليمية، وإيمان عزت السيد على وكيلاً للإدارة، وحنان محمد محمد موسى مديراً لإدارة العجوزة التعليمية، وهدى محمد أحمد عبدالعال وكيلاً للإدارة، وخالد عبد الحميد عثمان عبد الحميد مديراً لإدارة الهرم التعليمية، وشيرين فؤاد عبد القادر وكيلاً للإدارة.

وياسر سيف النصر على عكاشة مديراً لإدارة الصف التعليمية، ومحمد كامل ياسين وكيلاً للإدارة، وفاتن عبد الرازق رزق حسن مديراً لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وأحمد شفيق مصطفى وكيلاً للإدارة، وصبحى ظريف سعد وكيلاً لإدارة أوسيم التعليمية، ونجوى محمد عبد المعطى عبد الحميد مديراً لإدارة كرداسة التعليمية، وداليا زكريا محمود نصر وكيلاً للإدارة، ومروان سعد أحمد غراب مديراً لإدارة منشأة القناطر التعليمية ومصطفى سيد محمود الطحاوى وكيلاً للإدارة، والسيد عاشور محمد على مديراً لإدارة أبوالنمرس التعليمية، ومحمد قطب فرحات محجوب مديراً لإدارة الحوامدية التعليمية، ويحيى حمدى مرتجع شميلة وكيلاً للإدارة، وعبد التواب على أمين مديراً لإدارة العياط التعليمية، ويوسف رياض على عبدالعاطى مديراً لإدارة الواحات البحرية التعليمية، وأحمد جمعة أحمد كعباره وكيلاً للإدارة.

بالإضافة إلى تعديل تكليف كل من عبد اللاه محمد رشوان، وكيل إدارة أبوالنمرس التعليمية، إلى وكيل إدارة جنوب الجيزة التعليمية، ومجدي محمد غنيمى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية إلى مدير إدارة الوراق التعليمية، وأيمن كمال أحمد متولى، مدير إدارة أوسيم التعليمية، إلى مدير إدارة أطفيح التعليمية، ومحمد يحيى فريد محمود حبشى، مدير إدارة بولاق الدكرور التعليمية، إلى مدير إدارة أوسيم التعليمية، وعزة عبد الفتاح عبد النبى هريدى، مدير إدارة الوراق التعليمية إلى مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية،

لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ببدء العمل بالقرار من تاريخه على أن تلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار، كما يعود الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلى طبقاً لصحيفة الأحوال، والتشديد على المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالاستعداد لاستقبال العام الدراسى والمرور الدورى على المدارس للتأكد من الانتهاء من جميع أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد.