قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل، وكيفية التقديم، والأوراق المطلوبة، لشقق الإسكان الاجتماعي.

شاهد الفيديو:

شروط التقدم والحجز في شقق الإسكان الاجتماعي



- أن يكون المتقدم معه ما يثبت إقامته بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يتقدم إليها، أو يعمل بها، ويتقدم للجهات المختصة بما يثبت ذلك.



- ألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات من قبل، حتى وإن تنازل عنها للغير أو امتلكها بالتنازل من الغير.



- الإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها، وإدراك أنه في حالة المخالفة قد يتعرض المتقدم للمساءلة مدنيا وجنائيا، وقد يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



- أن يكون المتقدم شخص طبيعي يحمل الجنسية المصرية.



- أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، في تاريخ نهاية الإعلان.



- سداد مقدم الحجز.



- لا يمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

