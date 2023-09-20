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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة كوفبيك الكويتية تستحوذ على 40% من قطاع 3 دلتا النيل البترولي

البترول
البترول

وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية "كوفبيك"، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع بي جي إنترناشيونال ليمتد التابعة لشركة شل مصر، لتحصل بموجبها على حصة عاملة بنسبة 40% من قطاع 3 دلتا النيل شمال شرق العامرية بـ البحر الأبيض المتوسط بـ مصر، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ كوفبيك، محمد الحيمر، في بيان: "يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040".

وأوضح الحيمر في بيانها، أن هذه الشراكة الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل ستمكن كوفبيك من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر.

وأشار إلى أن كوفبيك سبق لها التواجد في هذه المنطقة، حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحري في البحر الأبيض المتوسط عام 2020.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل مصر، المهندس خالد قاسم، عن سعادته بالشراكة الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل والتي ستمكن الشركة من الاستفادة من الخبرات المشتركة.

وأكد قاسم أن هذه الاتفاقية ستعزز مكانة شركة شل وأنشطتها الاستكشافية البحرية، مشيرا إلى أن قرب هذا القطاع وغيره من القطاعات الاستكشافية التي تمتلكها الشركة في المنطقة سيساعد في تحقيق أهدافها ودعم مصر في تلبية احتياجاتها من إمدادات الطاقة.

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