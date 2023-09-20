كاتب صحفي: جهود مصر لدعم ليبيا بدأت منذ اللحظات الأولى للأزمة

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن ‏منذ اللحظة الأولى التي تعرض لها الأشقاء في ليبيا للأزمة التي حدثت بسبب الإعصار، وجه الرئيس السيسي على الفور بضرورة التحرك السريع والمباشر ووجه القوات المسلحة باعتبارها القوات الأسرع في تنفيذ المهام التي توكل إليها بسبب الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة.

وأضاف مغاوري ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة توجهت على الفور ونفذت توجيهات الرئيس السيسي وقامت بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي ساعدت الأشقاء في ليبيا على انتشال الجثث وعلاج المصابين.