في مغامرة كبيرة.. كيف كشف هيكل أسرار حرب فلسطين ومحاولات التسليح اليهودية السرية؟

خاض الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، مغامرة كبيرة أثناء تغطيته أحداث حرب فلسطين، إذ كان يعمل حينها بمؤسسة «أخبار اليوم»، وذهب إلى فلسطين قبل دخول مصر الحرب بنحو شهرين، وكشف خلال المغامرة أسرار الحرب، وكيفية تسليح اليهود سريا.

تغطية هيكل لحرب فلسطين

وحسب الكاتب محمود صلاح في كتابه «حرب فلسطين في مذكرات جمال عبدالناصر يوميات محمد حسنين هيكل»، فإن الأحداث هناك كانت ساخنة وفى طريقها للانفجار، وكانت العصابات الصهيونية الإرهابية قد بدأت تنفذ بالسلاح مخططها لإرهاب الفلسطينيين العزل البسطاء، وطردهم من قراهم، والاستيلاء على هذه القرى والمدن الفلسطينية واحدة بعد الأخرى.

ومنذ اليوم الأول لسفر هيكل في هذه المهمة الصحفية الخطيرة، بدأ يرسل إلى أخبار اليوم تحقيقاته الصحفية المثيرة عما يحدث على أرض فلسطين، وكان لهذه التحقيقات أبلغ الأثر على الرأي العام المصري، رغم أن الصحافة حينها كانت تحت الرقابة، وبعد مرور ٥ سنوات على حرب فلسطين استطاع هيكل أن يسجل يومياته عن هذه الحرب بلا رقيب أو رقابة، ومضى بأسلوبه الأقرب إلى ريشة فنان موهوب في رسم أدق التفاصيل الصغيرة، ويروى الذكريات قائلًا: «اتبعوا في هذه الحرب أسلوبًا أخرجته الحرب العالمية الأخيرة من أساليبها، وما أشبه ما حدث في فلسطين بما حدث فى فرنسا، الضربات السريعة القوية، والطابور الخامس، وسيول المهاجرين الذين يتدفقون نحو الحدود، ويتدافعون فى الطرقات، كل منهم يعمل فوق طاقته لإنقاذ ما تبقى له في الحياة، وكل منهم له قصة يرويها، قصة مليئة بالخوف والرعب، وكان كل ما يروعه حينها أن الجبهة العربية كانت فى حالة انهيار كامل، وكانت مسئولية هذه الجبهة مشتتة موزعة».

هيكل يكشف أسرار حرب فلسطين

ويعد «هيكل» هو الصحفي العربي الوحيد الذى كشف أسرار حرب فلسطين، ليس فقط أثناء وبعد هذه الحرب، بل قبيل وقوعها أيضًا، وقد لا تكون حرب فلسطين أكثر الحروب والأحداث العالمية التي شهدها «هيكل» من ناحية الإثارة، لكنها بكل تأكيد كانت أهم هذه الأحداث.

وحسب كتاب «حرب فلسطين»، فإن «هيكل» استطاع أن يحقق سبقًا صحفيًا خطيرًا عندما كشف عن محاولات التسليح اليهودية السرية، وشحنات الأسلحة والمهاجرين اليهود، التي كانت تدخل فلسطين عبر البحر في سرية تامة، وكيف أن اليهود كانوا على استعداد تام لكل شيء في اليوم الموعود يوم ١٥ مايو ١٩٤٨، وكانوا يدركون أنها أهم معاركهم المصيرية، وأنهم جاهزون تمامًا لها.