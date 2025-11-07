أقل من المستوى.. لاعب تونسي سابق يهاجم ثنائي الأهلي

فتح زبير بيه، نجم الكرة التونسية السابق، النار على الثنائي محمد هاني وأحمد نبيل كوكا، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه الثنائي خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال زبير بيه، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أبوظبي الرياضية»: «الباكين بعاد جدًا عن المستويات اللي من المفترض تكون متواجد في النادي الأهلي».

وأضاف: «محمد هاني، مع مستواه أمام سيراميكا كليوباترا هو مشكلة للنادي الأهلي دفاعيًا وهجوميًا».

وتابع: «واضح جدًا من تصرفات أحمد نبيل كوكا، أنه مش مدافع، المعروف دائمًا أن الباكين في النادي الأهلي مصدر قوة، مثلما كان يفعل أحمد فتحي وعلي معلول، الباك لازم يكون إضافة دفاعيًا وهجوميًا»