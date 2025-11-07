لاعب الأهلي السابق: الزمالك خرج من الإنعاش بعد الفوز على بيراميدز

أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، افتقد الطموح في الفوز أمام الأهلي خلال نصف نهائي كأس السوبر المصري.



وأوضح الحديدي خلال تصريحاته في برنامج «الماتش» الذي يقدمه أحمد دياب على قناة صدى البلد، أن سيراميكا كليوباترا كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل لكن مدربه كان ينقصه الطمع للفوز في لقاء الأهلي.

وأضاف الحديدي أن الزمالك خرج من غرفة الإنعاش بعد الأداء المتوازن الذي قدمه أمام بيراميدز في نصف النهائي الآخر، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض نجح في إدارة المباراة بذكاء وهدوء حتى تمكن من حسمها بركلات الترجيح والتأهل إلى النهائي.

واختتم لاعب الأهلي السابق تصريحاته، مؤكدًا أنه يشفق على أحمد عبدالرؤوف، بعدما وجد نفسه في موقف صعب مع الزمالك، مشددا على أن مدرب بيراميدز، يورتشيتش لم يتعامل مع المباراة بذكاء، وهو ما أتاح للزمالك التفوق.