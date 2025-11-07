لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة لـ توروب قبل نهائي السوبر

وجه هشام حنفي لاعب فريق الأهلي السابق، رسالة للدنماركي ييس توروب المدير الفني للأحمر، بعد تأهل المارد الأحمر إلى نهائي كأس السوبر المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، تغييرات توروب الدفاعية في نهاية المباراة أثرت على الأهلي، موضحًا أن المارد الأحمر أقوى فريق في السوبر وأداء الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا فاجئني لأنه قدم مباراة كبيرة، لكن هناك أخطاء في الأهلي يجب أن يتداركها توروب قبل المباراة النهائية.



وأضاف: «روح الفريق ظهرت في مباراة سيراميكا وأبارك للاعبين على هذا الأداء المميز، وأرى أن زيزو قدم مباراة كبيرة».

وأكد أنه يجب ظهور لاعبي القطبين بصورة تليق بتاريخ الأهلي والزمالك في المباراة النهائية.

