برشلونة يعلن تجديد عقد بالدي بشرط جزائي مليار يورو

أعلن نادي برشلونة رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد الظهير الأيسر للفريق أليخاندرو بالدي، ليستمر داخل صفوف الفريق الكتالوني حتى عام 2028.

وقال برشلونة في بيان رسمي،إن أليخاندرو بالدي وقع عقدا جديدا حتى 2028، مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وأوضح النادي الكتالوني، أن مراسم توقيع بالدي، ستقام غد الخميس 21 سبتمبر، على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا، بحضور الرئيس خوان لابورت.

واستطاع بالدي أن يفرض نفسه أساسيا في تشكيلة برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، بالفوز على رويال أنتويرب البلجيكي بخماسية نظيفة.