مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف تفاصيل مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباويعن قوام لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي للدورة الثامنة من المهرجان وتيمتها الرئيسية المسرح الموسيقي

وتتكون اللجنة من الكاتب والمخرج الدكتور أبو الحسن سلام وهو أستاذ علوم المسرح بكلية بجامعة الإسكندرية- كلية الآداب ، بدأ ممارسته للمسرح مخرجا هاويا في عام ١٩٦٤م، وهو عضو نقابة المهن التمثيلية ( نقد) وباتحاد الكتاب وأخرج ما يزيد عن ٤٠ عرضا مسرحيا وكتب العديد من المسرحيات وعشرات الدراسات المسرحية في علوم المسرح وفنونه ونقده وجمالياته.

كما أبو الحسن ، أسس فرقة المسرح السياسي عام ١٩٦٤م، وفرقة مسرح السامر بالإسكندرية، وفرقة مسرح سيد درويش والاستعراضية الغنائية عام ١٩٧٣م وشارك في تأسيس قسم المسرح بكلية الآداب بالإسكندرية عام ١٩٨٢م.

كما تتكون لجنة التحكيم من الكاتب والناقد الدكتور سيد الإمام ، وهو أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الدراما والنقد المسرحي، وينتدب للتدريس في شعبة المسرح بكليات التربية النوعية في جامعتي طنطا وكفر الشيخ، وقسم المسرح بكلية الآداب/جامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وله عدة كتب وإصدارات منها كتاب "حول التجريب في المسرح/ قراءة في الوعي الجمالي العربي " ، وكتاب "قضايا في تاريخ مصر الثورة”مع مسرحية”أيام صعبة من عمر الثورة”، عن دار”جزيرة الورد”بالقاهرة، في يناير2011 ، كما نشر كتاب”نظرية الكوميديا دي لارتي”، عن دار”جزيرة الوردة”بالقاهرة، في 2012، وترجم نص (لشغل اليدوي) للمؤلفة الأمريكية”مارثا بوسينج”، بالإضافة للعديد من المقالات النقدية والدراسات .

والدكتورة سكينة مراد من الكويت ، وهي أستاذة قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأصدرت كتابين هم : كتاب "تجليات العبث واللامعقول في المسرح العربي" الذي يتناول نشأة مسرح العبث واللامعقول الغربي ومدى تأثيره على المسرح العرب ، وكتاب "لمحات عن المسرح الإيراني" والذي يتناول تاريخ المسرح الإيراني وأهم رواده .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.