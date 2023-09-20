وجود دول ثالثة بالمنطقة.. محادثات روسية إيرانية بشأن الصراع في جنوب القوقاز

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أكد خلال محادثاته مع نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني، الالتزام بالتعاون في جنوب القوقاز على منصة 3 + 3.

وأعرب شويجو عن تضامنه مع نظيره الإيراني في أن منصة 3+3 هي أفضل حل سلمي للمشاكل في منطقة القوقاز، مؤيداموقف إيران بشأن التطورات الأخيرة في القوقاز وانتقد وجود دول ثالثة في المنطقة.

ومن جانبه، قال اشتياني إن الحفاظ على وحدة أراضي دول منطقة القوقاز أمر لا بد منه بالنسبة لـ إيران وخط أحمر لا يجوز تجاوزه.

كما أشاد وزير الدفاع الإيراني بتجربة التعاون الناجحة مع روسيا، بما في ذلك في الحرب ضد الإرهاب في الشرق الأوسط، معبرا عن يقينه بأن التفاعل بين إيران وروسيا في المجالين العسكري والدفاعي سيحقق تقدما بمرور الوقت، لأنه يلبي مصالح الجانبين بشكل كامل.

وكان وزيرا الدفاع الروسي والإيراني تحدثان على خلفية تصاعد التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ في 19 سبتمبر.

وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من إقليم ناجورنو كاراباخ.

بدورها قالت أرمينيا إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باخ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".

وخرج سكان العاصمة الأرمينية إلى الشوارع للاحتجاج أمام مبنى الحكومة الأرمينية، وألقوا باللوم على قيادة البلاد ورئيس الوزراء نيكول باشينيان في الوضع.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية بشأن تعليق أنشطة مكافحة الإرهاب في كاراباخ.