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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أسفل مسكنه .

 بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (سائق "توك توك" ، عامل بناء ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) . 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"،كما أضافا بإرتكاب (6) وقائع أخرى بدائرة المركز ، وضبط المسروقات (مركبة "توك توك" - 6 دراجات نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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