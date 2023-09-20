سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به حال توقفها أسفل مسكنه .

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (سائق "توك توك" ، عامل بناء ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"،كما أضافا بإرتكاب (6) وقائع أخرى بدائرة المركز ، وضبط المسروقات (مركبة "توك توك" - 6 دراجات نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.