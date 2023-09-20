مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

أعرب الفنان محمد ثروت عن حزنه الشديد أثناء مرض نجله، وذلك بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية بعد أن تعرض لأزمة صحية نتج عنها الصعوبة البالغة فى تحركه صعوبة.

وأضاف محمد ثروت فى تصريحات تليفزيونية لـ ET بالعربي، وهو يبكي أنه فجأة وبدون مقدمات فى يوم وليلة وجد ابنه غير قادر على الحركة مطلقًا ، وعلق مؤثرًا ،" ابني ومفيش أغلي من الضنا".

كما تحدث أيضًا نجله أحمد ثروت عن رحلة العلاج معلقًا: أن شعر أن الفترة كانت بمثابة 240 عامًا وليست يومًا.

محمد ثروت

وكان ظهر أحمد ثروت مؤخرا فى فيديو وهو يحاول إستعادة صحته مجددًا وهو يحاول أن يتحرك بسهولة ذلك بعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل بمساعدة فريق طبى فى ألمانيا.

وعلق على الصورة قائلاً: "الحمد لله كرم من ربنا وبفضل دعواتكم النهاردة بعد 160 يومًا صراع مع متلازمة ميلر فيشر أول يوم أنجح انى أقف تانى على رجلى بعد مئات المحاولات"

وأضاف: "حابب أشكر كل واحد دعا لى من قلبه وكل أصحابى وأهلى اللى كان حبهم ليا من أسباب إنى أقف تانى على رجلى بعد ستر وتوفيق ربنا".

وتابع "اتعلمت كتير من اختبار ربنا ليا.. اتعلمت الرضا والحمد على كل حال وإن ستر ربنا علينا فوق كل شيء" وأكمل: "عادى ممكن ابتدى تانى كل حاجة من الأول وإن لسه فى أمل طول ما فى حياة".

واختتم حديثه: "ربنا ألهمنى فى أول الإصابة إنى أوثق الاختبار ده من أول يوم وأتمنى أكون سبب فى التوعية لهذه الأمراض النادرة.. وإزاى لو لا قدر الله اتصابت أنت بيها أو حد قريب منك تتعامل معاها إزاى لأن جزء كبير من التعافى هو الحالة النفسية للمصاب.