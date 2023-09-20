قناة السويس تستقبل وفد أعمال من دولة التشيك

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، وفد أعمال من دول التشيك بحضور السفير التشيكي إيفان جوكل، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجتمع الأعمال التشيكي، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الوقود الأخضر الذي توليه المنطقة الاقتصادية اهتماماَ كبيراً، إلى جانب بحث أوجه التعاون في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى.

من جانبه، رحب رئيس المنطقة الاقتصادية بالسفير التشيكي وأعضاء الوفد المرافق له، موضحاً إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تجعل منها ملتقى لطرق التجارة العالمية وموطن لمختلف أنواع الصناعات التي تحتاجها الأسواق المتاخمة لا سيما الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة تم دراستها بعناية لتوفي احتياجات الأسواق المجاورة، فضلاً عن الجولات الترويجية الخارجية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لتعميق التعاون فيما يتعلق بمجال الوقود الأخضر مع دول الاتحاد الأوروبي للإسراع من وتيرة العمل ولضمان فاعلية الجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة مع الإمكانات والمميزات التي تتمتع بها المنطقة لخدمة مشروعات الوقود الأخضر.

على صعيد آخر، أعرب إيفان جوكل عن سعادته بحفاوة الاستقبال وثمن الجهود المبذولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروعات الوقود الأخضر، وكذا التعاون مع كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع الذي يساهم في توفير احتياجات الأسواق الأوروبية من الهيدروجين الأخضر.

وخلال الاجتماع، قدم سفير التشيك ممثل مجموعة HYTEP التشيكية وهي من كبرى الشركات العالمية التي لها باع في مجال صناعات الهيدروجين منذ عام 2007، وأصبحت عضوًا فخريًّا في منظمة الهيدروجين الدولية عام Hydrogen Europe (2020)، كما نظمت الاتفاقية العالمية السابعة لتكنولوجيا الهيدروجين في عام 2017، ويعد التعاون معها إحدى ركائز تعزيز الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والجانب التشيكي في مشروعات الوقود الأخضر.

جدير بالذكر أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من “هيدروجين أخضر - أمونيا خضراء - إيميثانول” وتوفير الصناعات المكملة لهذا النوع من الوقود من “محللات كهربائية - ألواح شمسية - توربينات - ومحطات تحلية مياه”، إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها.