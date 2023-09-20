الاثنين المقبل.. الهيئة العليا تعلن موعد البرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية

وجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عدة رسائل مهمة للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية، التي سيتم الإعلان عن موعدها في الأيام المقبلة.

وكان من أهم الرسائل، هو الحرص على المشاركة في الانتخابات، وأن من بلغ سن الـ 18 عامًا يحق له المشاركة في الانتخابات، وأنه في ٢٥ الشهر الجاري “ الاثنين المقبل” سيتم الإعلان عن بداية العملية الانتخابية لـ الرئاسة وجدولها الزمني.



وأوضح مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جرى التعاقد على كميات الحبر الفسفوري اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع مراعاة الشروط الصحية حرصًا على صحة المواطن.

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جرى تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وجرى تكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات والمحاكم الابتدائية والأبنيئة التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.

وكان من أبرز التصريحات:

الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدعو الشعب المصري للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري في الاستحقاق الرئاسي.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي، أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي كامل، وستكون بـ شفافية، وسيكون لكل مرشح ممثلين عنهم في جميع اللجان.



«الوطنية للانتخابات»: أجرينا معاينة ميدانية لمقرات المراكز الانتخابية في مصر

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه جرى التعاقد على كميات الحبر الفسفوري اللازمة لانتخابات الرئاسة، مع مراعاة الشروط الصحية حرصًا على صحة المواطن.

وأضاف بنداري، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، وتذيعه "إكسترا نيوز"، أنّه تم تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتكليف الإدارة العامة لشرطة الانتخابات والمحاكم الابتدائية والأبنية التعليمية، وتم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على المقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.

المستشار أحمد بنداري: نثمن جهود أمانة الحوار الوطني والبيان الخاص بانتخابات الرئاسة

ثمن المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الانتخابات، والتي ستجري بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا أنها ستتاح للمرشحين أن يكون لديهم مندوبون عنهم فى جميع اللجان وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع.





وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :



ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي

25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين

الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية

نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور

نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة

تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات

اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية

تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

عدم اعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الانتخابية

مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة

قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم

