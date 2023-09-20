عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار أحمد بنداري: نثمن جهود أمانة الحوار الوطني والبيان الخاص بانتخابات الرئاسة

المدير التنفيذى
المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

ثمن المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهود المبذولة من أمانة الحوار الوطنى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بالدستور والقانون والقواعد المنظمة.

 

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها فى الانتخابات، والتي ستجري بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا أنها ستتاح للمرشحين أن يكون لديهم مندوبون عنهم فى جميع اللجان وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع.

 

وتابع المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل وخارج مصر بمتابعة العملية الإنتخابية من أولها لأخرجها.

وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :

ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي
25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني
نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين
الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل
لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية
 نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور 
نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية 
نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة
تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات
اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية
تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات 
عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية
مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة  
قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم

المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الدستور والقانون العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

بعد 4 شهور على رحيل والدها.. وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

ترشيحاتنا

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية.. تفاصيل البرنامج التدريبي للشباب بوزارة الرياضة

استخدام الذكاء الصناعي لتحسين الأدوية لأول مرة في تاريخ الطب

صدمة بالبنتاجون.. ذعر في أمريكا بعد تصريحات بوتين عن الأسلحة الجديدة

اشتباكات بالأيدي.. اندلاع شجار عنيف في البرلمان الجورجي

حقيقية تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية مأساوية لسائح بريطاني شهير بسبب سلم جبل في النمسا

ملابس صيفية.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها| شاهد

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ