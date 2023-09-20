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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن عاما وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطي المواد المخدرة بالقاهرة

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم في مدينة نصر، بالسجن لمدة سنة وتغريمة 10 آلاف جنيه، لتعاطيه المخدرات في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.


واسندت الاتهامات، للمتهم مصطفى ج.، لأنه في ٢٠٢٣/١/٢٥ أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة.


وكشف أمر الإحالة، أنه وبتاريخ الواقعة وحال مرور، معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم، محرزاً سلاح أبيض  بدون مسوغ قانوني وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٢ كيس بلاستيكي يحوى كل منهما جوهر الميثامفيتامين المخدر أحرزهما يقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وشهد، مجري التحريات، أنه حال مروره بدائرة قسم مدينة نصر، لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزاً سلاح أبيض (كتر) وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٢ كيس بلاستيكي يحوى كلا منهما مسحوق بلوری شفاف يُشبه جوهر الميثامفيتامين المخدر وبمواجهته بهما أقر بإحرازهما بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

مدينة نصر

 

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الكيسين المضبوطين يحويان مسحوق بلوری شفاف ثبت أنه لجوهر الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنا ؛ قائماً ٢٠ جراماً، وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة مثل وإعتصم بالإنكار ولم يحضر معه مدافعاً فقررت المحكمة إنتداب المحامي صاحب الدور للحضور معه والدفاع عنه وعقب إطلاعه على الأوراق شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء بالبراءة إستناداً لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط وإنتقاء صلته المتهم بالمضبوطات وإنفراد رجل الضبط بالشهادة.

و حملت القضية  رقم ۲۰۲۰ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم 91 لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

مدينة نصر التجمع الخامس الطب الشرعى القاهرة الجديدة المستشار حسن فريد الميثامفيتامين جنايات القاهرة

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