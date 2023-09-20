عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: خطة متكاملة للتدخلات الطارئة واستعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل متكاملة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ولمجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة.

وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتطهير شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية والتنسيق المسبقة مع جميع الجهات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات فورا. 

وخلال الاجتماع، وجه الهجان الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالديوان العام بسرعة وضع خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لموسم الأمطار والسيول المحتملة. 

وقال إنه تم التنسيق مع مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، كما تم الوقوف على جاهزية معدات الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والكهرباء والغاز لرفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة أي تقلبات جوية طارئة والتعامل معها فورا طبقاً لخطة العمل المحددة.

من جانبه، أكد الهجان التواجد الدائم بالمعدات بالقرب من الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري ورفع درجة الاستعدادات، وكذلك تحديد الشوارع الأكثر تجمعاً للمياه لسرعة وتوجيه سيارات الشفط إليها، كما تم التنسيق مع مدير إدارة المرور لتحديد المسارات البديلة في حالة حدوث أمطار وعدم تصريف المياه بالشوارع الرئيسية، والعمل على عزل أعمدة الإنارة، وكذلك تم التنسيق مع مديريات "الشباب والرياضة – التربية والتعليم – التضامن الاجتماعي - الهلال الأحمر والصحة والإسعاف - التموين - الكهرباء - والغاز) لتحديد المدارس ومراكز الشباب التي تصلح كأماكن إيواء عاجلة وتجهيز نادي السلام، وأيضا فندق بالقناطر الخيرية والهلال الأحمر  للمتضررين من السيول، بالإضافة إلى المنشآت ومخيمات الإيواء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي على أن تزود بمختلف المواد الغذائية والتموينية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التموين.

وخلال الاجتماع، حث المحافظ على ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة التموين بضرورة توافر السلع التموينية داخل جميع المراكز بالمحافظة.

وشدد على ضرورة مراجعة مخازن السلع التموينية بدقة. 

كما اطمأن المحافظ على استعدادات مديرية الصحة لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا الخطط المحكمة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وكذلك تحديد مراكز الإيواء الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي وطاقتها الاستيعابية، مشددا على التواصل الدائم  لمتابعة التغيرات المناخية أولاً بأول وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أي أحداث طارئة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأخد الحيطة والحذر، وتواجد وتوافر جميع المعدات وعربات الشفط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات الإنقاذ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مع تحديد وسائل الاتصال مع المسؤولين للتواصل السريع معهم لحل أي مشاكل فورا.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة بالإبلاغ الفوري للجهات المعنية للتعامل مع الأزمة لتقييم أداء كل جهة على حدة والوقوف على معدلات الأداء ومعالجة أوجه القصور والوصول إلى أفضل تعامل مع الأزمة في أسرع وقت.

كذلك أوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنها خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي سوف تجرى تدريبا للطلاب والطالبات على طرق الإخلاء المختلفة لمواجهة جميع المخاطر في حالة حدوث السيول والمطار حرصا على أرواحهم، بالإضافة إلى توافر أماكن للمبيت من خلال (تسع معسكرات) بالتنسيق مع الهلال الأحمر مع تواجد جميع سبل المعيشة  بها، من خلال خطة متكاملة استعدادا لموسم الأمطار ومواجهة أضرار السيول.

القليوبية الحملة الميكانيكية المجاري المائية تطهير شبكات الصرف الصحى درجة الإستعدادات القصوى رؤساء المراكز والمدن رفع درجة الاستعدادات القصوى شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ القليوبية: حصر الأراضي المتعدي عليها وإزالة المخالفات

ترشيحاتنا

العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

احصل عليها قبل أى حد.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة|الأمم المتحدة: أزمة المناخ فتحت أبواب الجحيم على البشرية

بالأحضان.. لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي على هامش اجتماع الأمم المتحدة

تحذير شديد اللهجة.. بولندا تهدد أوكرانيا بسبب أزمة كبيرة

الأمم المتحدة: 6 ملايين سوداني يواجهون أزمة نقص الغذاء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ