الجيزاوي: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في تعييني رئيسا لجامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسسى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى على هذه الثقة الغالية بصدور قرار توليه رئيس جامعة بنها.

كما وجه الجيزاوى الشكر لجميع القطاعات على مستوى الجامعة لدورهم وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي ، مؤكدا أن جامعة بنها قد شهدت تطورا على كافة المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة .

كما استعرض رئيس الجامعة عدد من الملفات منها ملف الطلاب الوافدين باعتبارهم قوة ناعمة لمصر للتأثير فى محيطها الإقليمي والدولي ، كما ناقش تفعيل منصة أدارة التعلم ثينكى بنك المعرفة .

وخلال المجلس وجه رئيس الجامعة بأهمية التوعية بالقضية السكانية وعقد ندوات توعية وتكثيفها للتعريف بها وبأبعاد القضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية فى مصر .