عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزاوي: أتوجه بالشكر للقيادة السياسية على ثقتها في تعييني رئيسا لجامعة بنها

مجلس جامعة بنها
مجلس جامعة بنها

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وعمداء الكليات ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.
واستهل رئيس الجامعة كلمته بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسسى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى على هذه الثقة الغالية بصدور قرار توليه رئيس جامعة بنها.
كما وجه الجيزاوى الشكر لجميع القطاعات على مستوى الجامعة لدورهم وجهودهم المبذولة خلال العام  الدراسي ، مؤكدا أن جامعة بنها قد شهدت تطورا على كافة المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة . 
كما استعرض رئيس الجامعة عدد من الملفات منها ملف الطلاب الوافدين باعتبارهم قوة ناعمة لمصر للتأثير فى محيطها الإقليمي والدولي ، كما ناقش تفعيل منصة أدارة التعلم ثينكى  بنك المعرفة  .
وخلال المجلس وجه رئيس الجامعة بأهمية التوعية بالقضية السكانية وعقد ندوات توعية وتكثيفها للتعريف بها وبأبعاد القضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية فى مصر  .

جامعه الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس مجلس جامعة بنها محافظة القليوبية ملف الطلاب الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

إعلان الجدول الزمنى .. قرار عاجل من الوطنية لانتخابات الرئاسة

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال العام الدراسي الجديد

محافظ القليوبية: حصر الأراضي المتعدي عليها وإزالة المخالفات

قطع المياه عن مدينة الخانكة في القليوبية لمدة 8 ساعات

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية.. تفاصيل

الكشف على 1265 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

اليوم.. اختبار المتخلفين عن حضور اختيار مهندسين للعمل بديوان محافظة القليوبية

مجلس أمناء بنها الأهلية يهنئ الدكتور ناصر الجيزاوي لرئاسته جامعة بنها

عثر عليها بعدما فارقت الحياة.. الابن يكتشف كارثة عند زيارته لوالدته

ترشيحاتنا

بعد منشور منسوب لـ نجله .. حقيقة وفاة ترامب

العالم الهولندي يحذر من جديد بشأن الكوارث الطبيعية: «زلزال أقوى قادم» |فيديو

احصل عليها قبل أى حد.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة|الأمم المتحدة: أزمة المناخ فتحت أبواب الجحيم على البشرية

بالأحضان.. لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي على هامش اجتماع الأمم المتحدة

تحذير شديد اللهجة.. بولندا تهدد أوكرانيا بسبب أزمة كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

مكياج غريب.. كارمن سليمان تثير ضجة بصورها| شاهد

لهذا السبب.. بريطانية وخطيبها يعتنيان بـ 13 دمية واقعية لأطفال.. شاهد

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ