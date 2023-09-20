مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة كاجول متميزة، معتمدة فيها على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفىدرويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.