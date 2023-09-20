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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة إيفان بيريشيتش بقطع في أربطة الركبة

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إصابة إيفان بيريشيتش بقطع في أربطة الركبة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير :"توتنهام يعلن إصابة إيفان بيريشيتش بقطع في أربطة الركبة".

 

وأعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه الكرواتي إيفان بيريسيتش، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال نادي توتنهام في بيان رسمي: “يمكننا أن نؤكد أن إيفان بيريسيتش تعرض لإصابة معقدة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى”.

وأضاف: “تعرض اللاعب الكرواتي الدولي ذي الخبرة للإصابة أثناء التدريب على عدم الاحتكاك وسيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة”.

 

واختتم: “أتمنى لك التوفيق في شفائك يا إيفان”.

شوبير

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