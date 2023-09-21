سحر أم خفة يد؟ أقوى ألعاب التسلية والترفيه بسوهاج واعرف السر| شاهد

"كنت خجولا وةطلع على المسرح من هيبة الحضور كنت ئتلغبط وأبوظ الفقرة، بس كنت ألحق نفسي وأغطي على الموقف بأي شيء كوميدي ينسي الجمهور الغلطة اللي حصلت أو تخليهم مياخدوش بالهم أساسًا"، بهذه الكلمات بدأ أشرف ألفي شحاتة، الشهير بـ"أشرف شو"، ابن محافظة سوهاج، حديثه مع موقع “صدى البلد”.

وأوضح "أشرف شو" أنه تعلم خفة اليد والألعاب السحرية على يدي أحد مُمتهني المهنة بالموالد، وبدأ يتعلم أولى الألعاب منذ 33 عامًا، حيث كان يذهب إلى الموالد ويحضر فقرات خفة اليد والتي كانت من أمتع الفقرات بالنسبة له، وأحب أن يتعلم تلك الألعاب المُمتعة حتى أقنع أحد مُمتهني هذه المهنة بأن يُعلمه خفاياها.

"فضلت ورا واحد من بتوع الموالد لحد ما أقنعته يعلمني مجانًا وأهو بقيت عضو منظمة السحرة العالميين بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021م"، هكذا أوضح لنا ابن محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، أنه أصبح عضوًا بمنظمة السحرة العالميين بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021م.

سحر أم خفة يد.. أسرار ألعاب التسلية والترفيه بسوهاج

وبعد أكثر من 32 عامًا من خفة اليد، لا يحب أشرف أن يُقال على عمله سحرًا، حيث إنه لا يؤمن بالسحر أو وجوده، ويؤكد أن تلك الألعاب جميعها ما هي إلا خفة يد.

واستكمل أشرف شو، حديثه مع “صدى البلد”، في لقاء خاص على “يوتيوب”، وأوضح أنه يبلغ من العُمر 55 عامًا، وبدأ يتعلم خفة اليد منذ أن كان في العشرينات من عُمره، مشيرًا إلى أنه ظل وراء حفيده حتى ورث خفة اليد عنه وعلمه خفايا تلك المهنة الممتعة والعميقة.

"حفيدي بيحب الألعاب دي جدًا من وهو رضيع ابن 6 شهور وأنا بلعب معاه بالألعاب دي وبدأت أعلمه خفايا كل لعبة، وهو بجد بيستوعب جدًا وهيطلع ماهر فيها أوي أوي كمان وفخور بيه بجد".