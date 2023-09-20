مفاجأة .. كريستيانو رونالدو في المصارعة الحرة بالسعودية

أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي قد يظهر في إحدى عروض المصارعة الحرة “WWE”.

وبحسب صحيفة “آس" ألإسبانية، فإن اتحاد المصارعة الحرة يريد أن يظهر رونالدو كضيف في عرض “كراون جول” القادم في المملكة العربية السعودية، يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن اللاعب البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، سيحصل على رسوم مالية كبيرة إذا وافق على الظهور إلى جانب جون سينا الذي ظهر مؤخرًا في إعلان للترويج للحدث.

ويأتي ذلك بعد إدماج شركة WWE مع اتحاد UFC للفنون القتالية، في صفقة قياسية تُقدر بـ 17 مليار جنيه إسترليني.

أسطورة الكرة الإنجليزية واين روني، زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد قد ظهر في عرض WWE Raw في عام 2015.