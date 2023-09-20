فلوس زي الرز.. قرار عاجل من المحكمة في قضية سيدة غسيل الأموال

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

تجديد حبس سيدة غسل الأموال

وكانت قد قررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات.

من جانبها، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.

وكشفت التحريات أن المتهمة مكنت ذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أعمال الغسل التي قامت بها المتهمة بـ3 ملايين جنيه.