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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة فارقة في تاريخ المملكة.. اليوم الوطني السعودي ذكرى التأسيس والتوحيد

اليوم الوطني للملكة
اليوم الوطني للملكة العربية السعودية

تحت شعار "نحلم ونحقق" تحتفل المملكة العربية السعودية هذه الأيام  بالذكرى 93 لليوم الوطني السعودي، والذي يوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في كل عام، وهو أحد أهم أيام الاحتفالات في المملكة العربية السعودية باعتباره ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها، على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

 

وقد سطر أول تاريخ اليوم الوطني السعودي في يوم 23 سبتمبر عام 1932 على يد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود، والذي حوّل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث يمثل هذا اليوم لحظة فارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ شهد توحيد البلاد وتشكيلها كدولة مستقلة.

 

نحلم نحقق شعار اليوم الوطني 93 

واحتفالا باليوم الوطني السعودي أطلقت الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، والي جأت تحت شعار "نحلم ونحقق".

شعار اليوم الوطني السعودي 

ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، وذلك عبر مختلف التطبيقات من خلال تحميل دليل الهوية.


ويستمد شعار اليوم الوطني السعودي في دورته الـ 93 هذا العام، قوته من قوة الدولة وما شهدته من تحولات جذرية، حيث يأتي شعار الاحتفال نحلم ونحقق، مستمدًا من المشاريع الضخمة التي راهنت عليها المملكة في رؤية المملكة 2030، حيث سيتم استعراض تفاصيل تلك المشاريع الضخمة خلال الاحتفال ومنها مشروع المكعب، برنامج المملكة لرواد الفضاء، مشروع سندالة، مشروع حديقة الملك سلمان، مشروع ذا لاين، مشروع السيارات الكهربائية، مشروع المسار الرياضي، مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية، مشروع السودة للتطوير، مشروع بوابة الدرعية، مشروع تطوير العلا.

 

فعاليات واحتفالات اليوم الوطني السعودي 

وتشهد احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني هذا العام، العديد من الفعاليات والاحتفالات، والتي من بينها حفلات ومهرجانات واستعراضات جوية وألعاب نارية وعروض ترفيهية، حيث تم اختيار 4 أغنيات للاحتفال باليوم الوطني 2023، وهي: موعدنا 2030، وفوق السحاب، ونعم، وبيتي هنا.

المملكة العربية السعودية 

كما تتضمن احتفالات المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني عروض فنية من التراث المحلي وأكشاك الحرف اليدوية ونافورة راقصة إلى جانب عروض البوفيهات الخاصة والأطباق الحصرية بهذا اليوم كما تقدم الكثير من الفنادق عروضًا حصرية للاحتفال بالمناسبة الهامة.

 

المملكة العربية السعودية اليوم الوطني السعودي ذكرى التأسيس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن المستشار تركي آل الشيخ احتفالات المملكة

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