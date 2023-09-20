البحرين والأردن يبحثان القضية الفلسطينية في نيويورك

عقد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اجتماعاً بحث فيه سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحسب موقع هلا اخبار الأردني فقد أكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين.

وتناول الاجتماع عديد قضايا إقليمية ودولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.