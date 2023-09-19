أمام الأمم المتحدة..العاهل الأردني: معاناة الشرق الأوسط مستمرة ما لم يتم حل القضية الفلسطينية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن المعاناة في منطقة الشرق الأوسط سوف تستمر لحين حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف الملك عبدالله الثاني خلال كلمته في الدورة الـ78 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، أنه إذا استمرت الضبابية تحيط بمستقبل الفلسطينيين، سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي لهذا الصراع.

وأشار العاهل الأردني: "علينا حماية الشباب الفلسطينيين من المتطرفين الذين يستغلون إحباطهم ويأسهم، وذلك عبر ضمان استمرار انخراطهم في المدارس التي ترفع راية الأمم المتحدة، وإلا فسيكون البديل رايات الإرهاب والكراهية والتطرف".

وأوضح العاهل الأردني أن هناك 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بلا حقوق مدنية ولا حرية تنقل، مشددا على أنه يجب حماية الأطفال الفلسطينيين من التطرف.

وشدد عبد الله الثاني، على أن هناك حاجة طارئة للتمويل المستدام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف: "ما زالت القدس بؤرة للقلق والاهتمام الدوليين، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، يواصل الأردن التزامه بالمحافظة على هوية المدينة المقدسة.