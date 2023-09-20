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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المنتج محمد حفظي يكشف لـ «صدى البلد» صعوبات تصوير فيلم «هجان»

فيلم هجان
فيلم هجان

كشف المنتج محمد حفظي عن أصعب المواقف التي واجهته خلال تصوير فيلم هجان الذي شارك في مهرجان تورنتو الذي انقضى منذ أيام.

وقال: "صورنا الفيلم في الأماكن المشهورة لسابقات الهجن في السعودية والأردن، واحتجنا للتعامل مع عدد كبير جدًا من الجمال وهذا ليس أمرًا سهلًا، كما أننا كنا نحتاج لأن يتواجد معنا أشخاص متدربين على تلك السباقات".

الفيلم تم تغيير اسمه من "بحر الرمال" إلى "هجان‬⁩"، وهو فكرة ماجد سمان وسيناريو وحوار عمر شامة ومفرج المجفل.

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وتدور أحداث العمل حول صبي وجمل يقطعان رحلة عبر الصحراء ويجد نفسه داخل عالم سباقات الهجن دون قصد الفيلم من إنتاج مؤسسة إثراء والمنتج محمد حفظي.

وهو من بطولة عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، شيماء الطيب.. وتم تصويره ما بين تبوك والأردن.

 

السعودية والاردن السعودية المنتج محمد حفظي تصوير فيلم

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