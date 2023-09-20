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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الجمعة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لـ علوم بنين الأزهر بأسيوط

الدكتور علاء جاد
الدكتور علاء جاد الكريم

تنطلق بعد غد الجمعة فعاليات المؤتمر الدولي السادس الذي تنظمه كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط تحت عنوان: الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية  (ICNHBAS 2023) والذي سيعقد خلال الفترة من 22-25 من سبتمبر 2023م في مدينة الغردقة؛ صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية رئيس المؤتمر.

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط

وقال  الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية رئيس المؤتمر إن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، لافتا إلى أن المؤتمر  الدولي السادس يهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط كأول كلية حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية (كجهات علمية) والجهات الصناعية والاستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات، مشيرا إلى أنه من خلال رؤية الكلية ورسالتها فقد حقق المؤتمر على مدار خمس دورات متتالية نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين والدول الأجنبية والعربية التي شاركت  في جلسات المؤتمر العلمية، كما شملت النجاحات السابقة للمؤتمر قوة الأوراق البحثية التي عرضت ونوقشت بالمؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر يسعى خلال دورته الحالية إلى تأكيد هذه النجاحات، وتأكيد مكانته وسط المؤتمرات محليا وإقليميا ودوليا، والذي ظهر بقوة فى عدد الباحثين الذين تسابقوا للاشتراك في المؤتمر رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم؛ فقد سجل المؤتمر في دورته الحالية حتى الآن  مشاركة أكثر من  250 باحثًا يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم.

وأوضح أن المؤتمر يقدم من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية في تفعيل مسيرة البحث العلمي؛ كونه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة من خلال عرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات – محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

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وأعلن عميد كلية العلوم أن المؤتمر تضمن عديدًا من المحاور التي تضمنت:  الرياضيات وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للفيزياء وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للكيمياء وتأثيرها على الحياة، والأبحاث المتقدمة في علوم النبات والميكروبيولوجي، بجانب علوم الأرض، وأبحاث علم الحيوان الأساسية والتطبيقية، والعلوم البيئية والزراعية.

ولفت إلى أن المؤتمر يتميز هذا العام بإضافة محور جديد لأول مرة وهو محور دور العلماء العرب والمسلمين في العلوم الأساسية خاصة في ظل مشاركة باحثين أجانب من مختلف دول العالم، بجانب تنظيم ورش عمل على هامش المؤتمر تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وإعادة التدوير وغيرها من الورش، مضيفًا أنه يسعى إلى مراجعة أولويات البحث العلمي؛ دعما لجهود الدولة المصرية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الإستراتيجية في مختلف مجالات التنمية بشكل عام وفي الابتكار والمعرفة والبحث العلمي على وجه الخصوص.

ويستضيف المؤتمر عديدا من المتحدثين من العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم؛ للتفاعل مع الخبراء في مجالاتهم ولتعزيز التعاون متعدد التخصصات؛ بهدف مواجهة تحديات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والمجتمع، ويروج المؤتمر لتبادل الأفكار الجديدة والمبتكرة بين المشاركين وجهًا لوجه؛ تعظيمًا للاستفادة العلمية وإيجاد شركاء عالميين للتعاون في المستقبل.

الأزهر جامعة الأزهر كلية العلوم بنين ICNHBAS 2023 المؤتمر الدولي السادس

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