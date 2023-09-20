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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تسمح بالتحويل وتعديل الرغبات للطلاب المتخلفين.. لمدة 48 ساعة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قررت جامعة الأزهر، فتح باب التحويل للراغبين منهم في تعديل رغباتهم، والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدورين: الأول والثاني.

وأتاحت جامعة الأزهر، اجراء التحويل بين الكليات للطلاب الجدد، وكذا للمتخلفين عن التقدم للتنسيق، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية. 

وبدأ فتح الباب أمام الطلاب للتحويل وتعديل الدرجات من صباح اليوم ويستمر حتى مساء الجمعة، وعقب غلق باب الترشيح يتم إعلان الأسماء النهائية. 

وناشدت جامعة الأزهر، الطالب الذي تم ترشيحه من ‏قبل مكتب التنسيق فتح الموقع الإلكتروني: https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index. 

وعلى الطالب استكمال بياناته وطباعة طلب الالتحاق مع  تسديد مصروفات الكلية على خدمة فوري كود رقم:  645‏ ثم التوجه لكليته؛ لتقديم الملف كاملًا.

الأزهر التحويل بين الكليات التنسيق الالكترونى الحكومة المصرية تسجيل رغبات تعديل رغبات

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