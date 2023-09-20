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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوبية فلسطين بالجامعة العربية تشارك في اجتماع تحضيري لمؤتمر حقوق الطفل بالأردن

مندوبية فلسطين بالجامعة
مندوبية فلسطين بالجامعة العربية والسفيرة هيفاء أبو غزالة

عقدت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والأمانة العامة للجامعة، اجتماعاً تحضيرياً لعقد مؤتمر حقوق الطفل الفلسطينيي تحت الإحتلال الإسرائيلي، والذي من المنتظر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له عقب اللقاء، إن اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة، اليوم مع الأمين العام المساعد للشؤون الإجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، بحضور ممثل عن مندوبية الأردن بالجامعة، تناول التحضير لعقد المؤتمر الدولي بعنوان "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وإحترام حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي"والذي تقرر عقده بناء على قرار مجلس وزارء الشؤون الإجتماعية العرب يناير  الماضي.

وأضاف السفير العكلوك، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة اليوم ناقش الأفكار المفاهيمية للمؤتمر وجدول أعماله ومحاوره التي من المنتظر أن تتناول تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه، كما تناول معايير مشاركة المؤسسات الدولي والخبراء الدوليين في حقوق الطفل، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وأضاف مندوب فلسطين، أن المؤتمر سيتناول من خلال محاوره الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الطفل الفلسطيني، سواء من منظور القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإتفاقية حقوق الطفل الدولية، أو من خلال إختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة ومقاضاة المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الأطفال في مناطق النزاع المسلحة، بالإضافة إلى التركيز على محاور المؤتمر أهمها حث الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة إدراج إسرائيل وجيش الإحتلال على اللائحة السوداء التي تُعرف بقائمة العار الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال، والمدارس، والمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك الطفل الفلسطيني، الذي يتعرض للإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين غير القانونيين.

وأوضح أن المؤتمر سيركز بشكل خاص على حقوق الطفل تحت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والإجراءات التمييزية العنصرية الإسرائيلية بحق الطفل الفلسطيني، بما في ذلك ما يمارس بحق الأطفال الأسرى  في السجون الإسـرائيلية من إنتهاكات ممنهجة كالحبس المنزلي، والإعتقال الإداري التعسفي، والتعذيب، والعزل الإنفرادي للأطفال بداخل السجون الإسرائيلية كالطفل الأسير أحمد مناصرة الذي يعيش في العزل الإنفرادي منذ عامين، ويمر بحالة صحية ونفسية صعبة ومعقدة، وإستمرار إحتجازه يشكل تهديدا حقيقيا على حياته، خاصة أنه على مدار سنوات إعتقاله الثماني الماضية مورست بحقه أساليب التعذيب والتنكيل كافة.

وأوضح مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن المؤتمر سيتناول دعم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للطفل الفلسطيني، خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلي لطمس هوية الطفل الفلسطيني في القدس، وتقويض حرية التعليم لديه، بما في ذلك من خلال ما يُعرف بأسرلة التعليم وتشويه مناهج التعليم الفلسطينية ومحو رموز وأسس الهوية العربية والوطنية الفلسطينية من مناهج التعليم في مدارس القدس، ضمن حملة إسرائيلية استعمارية ممنهجة تستهدف تهويد القدس وطمس الرواية الفسطينية وتشويهها، مشيرا إن إسرائيل تحاول تشويه الوعي عند الأطفال الفلسطينيين.

وأكد السفير العكلوك، ضرورة تأمين الرعاية النفسية للطفل الفلسطيني، وتأهيله تعليميا، وثقافيا، ليتمكن من مقاومة أساليب الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتدمير مستقبله وتشويه وعيه وبث الرعب في نفسه.

كما أكد مندوب فلسطين، على ضرورة التنسيق بين وزارات ومؤسسات دولة فلسطين المعنية بالمؤتمر، خاصة وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التنمية الإجتماعية، وهيئة شؤون الأسرى، معربا عن ثقة دولة فلسطين بأن المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة التي سترعى وستستضيف المؤتمر ستقدم كل الإمكانيات والسبل الكفيلة بنجاحه في تحقيق أهدافه بإتجاه تعرية الإنتهاكات الإسرائيلية ومسائلة مرتكبيها والضغط على المجتمع الدولي للجم وإيقاف الإستهداف الإسرائيلي المتعمد للطفل الفلسطينيي.

وأعرب عن تقديره لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خاصة "قطاع الشؤون الإجتماعية" والتي تهدف إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة ونصرة الطفل الفلسطيني، ووضع حد لمعاناته، وفق القانون الدولي والمواثيق والعهود الخاصة بحقوق الطفل، ليعيش بكرامة وحرية كغيره من أطفال العالم، في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

حضر اللقاء:  المستشار جمانة الغول، والملحق الدبلوماسي ماهر مسعود، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة.

الاحتلال الاسرائيلي الأردنية الهاشمية الأمين العام المساعد السفير مهند العكلوك السفيرة هيفاء أبو غزالة

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