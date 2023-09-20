تشكيل مباراة بايرن ميونخ ومان يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في العاشرة مساءً.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: دالوت، لينديلوف، مارتينيز وريجيلون.

الوسط: إريكسن، كاسيميرو وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: بيليستري، هويلوند وراشفورد.



بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالاتي:

حراسة المرمى: أولريتش.

الدفاع: لايمر، أوباميكانو، مين جاي وديفيز.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا.

الهجوم: جنابري، هاري كين وساني.