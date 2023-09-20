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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أوروبا | شوبير يعلن خبرا جديدا يخص النني

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن عودة محمد النني لقائمة أرسنال، بعد غياب ٩ شهور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

‏وكتب شوبير :"بعد غياب 9 أشهر.. عودة محمد النني لقائمة أرسنال، على مقاعد البدلاء في مواجهة إيندهوفن بدوري أبطال أوروبا".

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن ضم ‏محمد النني ضمن قائمة أرسنال بدوري أبطال أوروبا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مجدي عبد الغني: "‏محمد النني ضمن قائمة أرسنال بدوري أبطال أوروبا".

وأعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن قائمة الفريق التي ستتواجد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2023-2024.

 

 

وتواجد على رأس القائمة النجم المصري محمد النني، وذلك رغم غيابه عن المباريات في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات خلال شهر يناير الماضي.

وضمت قائمة أرسنال 25 لاعبا على النحو التالي: في حراسة المرمى: آرون رامسديل، وديفيد رايا، وجيمس هيلسون؛ وفي خط الدفاع: سيدريك، ولينو سوزا، وتاكيهيرو تومياسو، وأولكسندر زينتشينكو، وبن وايت، وجابرييل، وجاكوب كيويور، وويليام ساليبا؛ وفي خط الوسط: محمد النني، وجورجينيو، وتوماس بارتي، وديكلان رايس، ومارتن أوديجارد، وكاي هافرتز، وفابيو فييرا، وإميل سميث رو؛ وفي خط الهجوم: لياندرو تروسارد، وبوكايو ساكا، وجابرييل مارتينيلي، وريس نيلسون، وإيدي نكيتياه، وجابرييل خيسوس.

ويتواجد أرسنال في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة كل من: بي إس في أيندهوفن الهولندي، وإشبيلية الإسباني، ولانس الفرنسي.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات للبطولة الأوروبية مطلع شهر أكتوبر المقبل.

 

النني

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