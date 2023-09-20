شوبير يعلن عن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز لـ مباراة غدٍ

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن أسماء حكم مباراة الزمالك وبيراميدز غداً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:" محمود بسيوني حكماً لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز غداً، وعمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .