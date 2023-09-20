الاشتباكات تعود من جديد إلى مخيم عين الحلوة



أفادت صحيفة المستقبل اللبنانية بأن مخيم عين الحلوة شهد منذ قليل اطلاق نار اثر الإعلان عن وفاة الفلسطيني عبدو السبع (ينتمي لحركة فتح ) متأثراً بإصابته في الإشتباكات الأخيرة.

وكانت عناصر الجيش اللبناني في وقت سابق نجحت في ضبط شاحنة" بيك اب" محملة بأسلحة وذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة.

وذكرت صحيفة ليبانون نيوز انه تبين ان هذة الشاحنة تحركت من حي حطين وكانت في طريقها الى خارج المخيم دون ان تعرف وجهتها .

وأبانت الصحيفة اللبنانية ان عناصر الجيش ألقت القبض علي ٣ اشخاص بهذه القضية واقتيادهم مع الشاحنة الى احد المراكز العسكرية للجيش.

جدير بالذكر أن مخيم عين الحلوة يشهد توترات كبيرة بين عناصر مسلحة وحركة فتح الفلسطينية اودت بحياة العديد من الأشخاص واجبرت آخرين علي إخلاء المخيم.

