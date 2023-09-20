عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاشتباكات تعود من جديد إلى مخيم عين الحلوة

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت صحيفة المستقبل اللبنانية بأن مخيم عين الحلوة شهد منذ قليل اطلاق نار اثر الإعلان عن وفاة الفلسطيني عبدو السبع (ينتمي لحركة فتح ) متأثراً بإصابته في الإشتباكات الأخيرة.

وكانت  عناصر الجيش اللبناني في وقت سابق نجحت في ضبط  شاحنة" بيك اب" محملة بأسلحة وذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة.

وذكرت صحيفة ليبانون نيوز انه تبين ان هذة الشاحنة تحركت من  حي حطين وكانت في طريقها الى خارج المخيم دون ان تعرف وجهتها .

وأبانت الصحيفة اللبنانية ان عناصر الجيش ألقت القبض علي ٣ اشخاص بهذه القضية واقتيادهم مع الشاحنة الى احد المراكز العسكرية للجيش.

جدير بالذكر أن مخيم عين الحلوة يشهد توترات كبيرة بين عناصر مسلحة وحركة فتح الفلسطينية اودت بحياة العديد من الأشخاص واجبرت آخرين علي إخلاء المخيم. 
 

لبنان.. ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة

لبنان.. الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

موضوعات متعلقة

يبدأ السادسة.. الاتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

مصرع 15 شخصا وأكثر من 150 مصاباً في اشتباكات مخيم عين الحلوة

ترشيحاتنا

الجيران اشتكوا.. سلوك ميجان ماركل يسبب مشكلات لزوجها الأمير هاري في أمريكا

أزمة في الأهلي بسبب السوبر ليج الإفريقي

انفجار عنيف يسفر عن مصرع ضابط شرطة وسقوط ضحايا في المجر

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

هل تزوّد أمريكا أوكرانيا بصواريخ ATACMS ؟.. البيت الأبيض يوضح مُجددًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة يعبد جنوب جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ