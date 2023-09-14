لبنان.. الهدوء الحذر يسود مخيم عين الحلوة

أكدت إذاعة النور اللبنانية أن الهدوء الحذر يسود كافة محاور القتال في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات عنيفة في الساعات الماضية أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص.

ونقلت الإذاعة اللبنانية عن مصادر عين التينة أفادت بأن المساعي التي بذلها رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري طوال اليوم نجحت في وقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حيث جرى التوصل الى وقف لإطلاق النار في المخيم.

وكانت قناة الميادين أفادت بأنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة حيث يبدأ سريانه عند السادسة مساء بتوقيت بيروت.

وشهد مخيم عين الحلوة بلبنان امس حالة نزوح كبيرة من كل الاحياء بالتزامن مع توسع رقعة الاشتباكات بشكل كبير بحسب ماذكرت صحيفة اللواء اللبنانية.

وكان مخيم عين الحلوة شهد مؤخرا مواجهات عنيفة بين حركة فتح والمجموعات الاسلامية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التي طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا.

كما طال الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبي ومنطقة الغازيه، في المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.