مصرع 15 شخصا وأكثر من 150 مصاباً في اشتباكات مخيم عين الحلوة

أفادت وسائل إعلام لبنانية ،اليوم الخميس، بوقوع 15 قتيلا وأكثر من 150 مصابا حصيلة الاشتباكات في عين الحلوة في أسبوع.



وقالت وكالة أنباء لبنان أن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة أنهت اسبوعها الأول في غياب الحلول وتعثر كل المحاولات لكف الأحداث الدامية واستمرارها في ظل تداعيات الأزمة التي تعيشها صيدا والمنطقة بأكملها جراء هذه الاشتباكات التي وصلت إلى ذروتها عصر أمس ومحاور القتال دفعة واحدة دامت حتى ما بعد منتصف الليل لتتوقف على جبهة حي حطين وجبل الحليب من الجهة الجنوبية والشرقية للمخيم.

كما تستمر الاشتباكات متقطعة على الجهة الشمالية في محور البركسات، واستخدمت خلالها القنابل المضيئة للمرة الأولى في سماء المخيم وأُدخلت أنواع جديدة من قذائف المدفعية والصاروخية التي كان يسمع دوي انفجارها في أماكن بعيدة من عمق الجنوب، ما أدى إلى اشتعال الحرائق داخل المنازل الواقعة في محاور الاقتتال ونزوح كثيفة الأهالي نتيجة اشتداد القصف الذي طالها .