عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يبدأ السادسة.. الاتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

أفادت قناة الميادين بأنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة حيث يبدأ سريانه عند السادسة مساء بتوقيت بيروت.

وشهد مخيم  عين الحلوة بلبنان أمس حالة نزوح كبيرة من كل الأحياء بالتزامن مع توسع رقعة  الاشتباكات بشكل كبير بحسب ماذكرت صحيفة اللواء اللبنانية.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام بلبنان أفادت بأن الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة أسفرت حتي الان  عن سقوط 5 قتلى 3 منهم  لحركة فتح و15 جريحا.

وذكرت الوكالة اللبنانية بأن العدد الإجمالي الضحايا ارتفع منذ اندلاعها ليل الخميس الماضي إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.

وكان  مخيم عين الحلوة شهد مساء امس  مواجهات عنيفة بين حركة فتح والمجموعات الاسلامية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التي طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا.

كما طال الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبي ومنطقة الغازيه، في المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.

ارتفاع حالات الوفاة بمخيم عين الحلوة في لبنان لـ 18 شخصا

مصرع 15 شخصا وأكثر من 150 مصاباً في اشتباكات مخيم عين الحلوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

حدد الوقت والمكان.. العالم الهولندي: زلزال بقوة 7 ريختر يضرب هذه المناطق

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

موضوعات متعلقة

قنابل ورشاشات.. سقوط ضحايا في مخيم عين الحلوة بلبنان بعد عودة الاشتباكات

وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

ترشيحاتنا

سلوفاكيا تعلن طرد أحد موظفي السفارة الروسية .. وموسكو تتوعد بالرد

لسبب خطير .. دولة أوروبية تحظر بيع هاتف آيفون 12

المصائب تتوالى.. مصرع وإصابة 44 ليبيًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي بمطروح

كسر حاجز 2200 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

القاهرة 33 .. درجات الحرارة غدا في المحافظات

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

فيديو

زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ